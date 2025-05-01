Стало известно, кто пострадал от падения балкона в Киеве

Днем 29 мая в столице произошел инцидент. На человека упал балкон, о чем сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко. Стала известна фамилия пострадавшего – это американский режиссер Крис Уолтерс.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм Криса Уолтерса.

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На кого упал балкон в Киеве

Крис Уолтерс пострадал от падения балкона в Подольском районе.

В Киеве вот так падают балконы... Балкон, под которым люди проходят к подъезду. В то время, когда летают ракеты и дроны, нас травмируют балконы из-за чьей-то безответственности!

– написал он в своем инстаграме.

Смотрите видео реакции Криса Уолтерса на падение балкона в Киеве

Режиссер уточнил, что упал вместе с балконом. Он пообещал провести расследование, чтобы выяснить, что привело к такому состоянию дома и кто ответственен за это.

По словам Ткаченко, Уолтерс как раз приехал в Украину документировать войну.

"Это не вражеская атака, а следствие многолетней бездеятельности. Я срочно поручил новоназначенному председателю Подольской РГА Владимиру Наконечному держать связь с пострадавшим, взять ситуацию по этому дому на личный контроль, провести инспекцию всех фасадов на предмет аварийности", – подчеркнул глава КГВА.

Также вследствие дождя в столице затопило улицы.