Стало известно, сколько людей задержали за госпредательство: почему не все "полные коллаборанты"

По подозрению в госизмене украинские правоохранители взяли под стражу уже 99 человек. Однако именно по статье о коллаборационизме есть только 4 подозреваемых.

Это обусловлено тем, что многим объявляли подозрение еще до того, как утвердили эту правовую норму. Об этом рассказала 3 апреля генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Подозреваемых гораздо больше

Глава Генпрокуратуры отметила, что правоохранители пристально отслеживают действия всех лиц, которые могут быть предателями Украины.

Подозрений гораздо больше, чем лиц, содержащихся под стражей. Поэтому мы двигаемся. Все коллаборанты и государственные изменники на карандаше,

– сказала Ирина Венедиктова.

Стоит заметить, что есть многие, за которыми уже следят из-за вероятной измены. Но не всем сразу объявляют подозрение. Поэтому, вероятно, скоро под стражей будет значительно больше и задержанных, и подозреваемых.

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