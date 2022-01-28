Стало шоком, – в "Слуге народа" отреагировали на задержание Кузьминых за взятку

В "Слуге народа" отреагировали на то, что нардепа Сергея Кузьминых поймали на взятке в полмиллиона гривен. Говорят, что новость стала шоком, потому что политик имел большой кредит доверия от команды.

Заявление главы фракции Давида Арахамии обнародовала спикер политсилы Юлия Палийчук. Политик убеждает, что тоже узнал о задержании из СМИ.

Важно На взятке задержали "слугу" Сергея Кузьминых

Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых,

– подчеркнул Арахамия.

Кузьминых будет отвечать по закону

Глава фракции отметил, если Кузьминых совершил преступление, то будет нести ответственность по закону.

Арахамия заверил: прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами не будут. Он подчеркнул, что закон один для всех, независимо от фамилий и биографии.

Напоследок политик приветствовал усилия правоохранительных органов по разоблачению коррупции.

Что известно о задержании Кузьминых

Нардепа от "слуг" поймали на взятке 28 января. Он должен был получить 558 тысяч гривен.

В НАБУ утверждают, что за эти деньги Кузьминых должен был способствовать заключению контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.

Больше деталей обещают в ближайшее время.

Текст поста Юлии Палийчук:

Заявление Давида Арахамии касательно сообщения о разоблачении народного депутата во время получения неправомерной выгоды:

Дорогие друзья, мы, как и вы, узнали из СМИ информацию о том, что народного депутата Сергея Кузьминых задержало НАБУ.

Для нас эта новость стала шоком, потому что Сергей Кузьминых – волонтер, брат легендарного комбата "киборгов" Олега Кузьминых, который героически защищал нашу независимость, достойно прошел плен и после него смог вернуться на службу. Поэтому Сергей Кузьминых имел от команды огромный кредит доверия.

Но если он совершил преступление, то должен понести ответственность по закону. И в этом случае мы не будем прикрывать правонарушения патриотическими лозунгами, как это делают некоторые политики, которые имеют на руках подозрение в государственной измене. Закон один для всех, независимо от фамилий и биографии. Прежние заслуги перед страной не являются и не должны быть амнистией ни для кого.

Поэтому мы приветствуем усилия антикоррупционной инфраструктуры по выявлению коррупционных правонарушений. Нашей целью было сделать ее действенной и по-настоящему независимой. Это было нашей задачей в первые недели работы монобольшинства. И нынешний инцидент является лишним подтверждением тому, что антикоррупционные органы лишены политического влияния и для них нет неприкасаемых.