На место прибыли спасатели, медики и правоохранители. Причина обвала трехэтажки пока неизвестна.
Смотрите также В центре Одессы обвалился дом: очевидцы рассказали, что там были люди
Обвал дома в Стамбуле: что известно
Утром 2 июня в Стамбуле обрушился жилой дом. На место происшествия были направлены бригады агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, поисково-спасательные и медицинские.
Около 08:40 трехэтажное здание, расположенное на перекрестке улиц Беледие и Гечит в районе Карталтепе района Кючюкчекмедже, обрушилось,
– сообщили в губернии Стамбула.
Момент обвала дома в Стамбуле: смотрите видео
Есть жертва и пострадавшие
Из-под завалов собственными силами выбрался человек. Он рассказал о тех, кто оказался внутри.
Обвал дома в Стамбуле: смотрите видео
Губернатор Стамбула отметил, что здание, возведенное в 1988 году, обвалилось спонтанно. Также сообщил, что спасены 7 человек.
Спасательные работы продолжаются. Сообщается, что под завалами находятся еще два человека.
По состоянию на 09:35 мы обнаружили, что во время обвала, который произошел сегодня утром в здании в Кючукчекмедже в Стамбуле, 7 пострадавших. 5 пострадавших доставлены в больницу, 2 человека заявили, что не нуждаются в помощи,
– сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.
К сожалению, не обошлось без жертв. Руководитель пожарной части сообщил, что тело человека извлекли из-под завалов.
Разбор завалов продолжается: смотрите видео İHA (18+)
Здание упало на припаркованные автомобили
Разрушенное здание упало на припаркованные автомобили. Также пострадал проезжавший мимо общественный транспорт.
В Стамбуле обвалился дом / Фото AA, İHA, TRT Haber
Обвал дома: смотрите видео
В Виннице произошел взрыв газа в доме
- Утром 2 июня в Виннице прогремел взрыв. Повреждения получили две квартиры. Также взрывной волной в 4 квартирах выбило окна и двери.
- СМИ сообщили, что в одной из квартир произошел взрыв газа.
- "Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются", – заявили в полиции.