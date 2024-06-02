На место прибыли спасатели, медики и правоохранители. Причина обвала трехэтажки пока неизвестна.

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Обвал дома в Стамбуле: что известно

Утром 2 июня в Стамбуле обрушился жилой дом. На место происшествия были направлены бригады агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, поисково-спасательные и медицинские.

Около 08:40 трехэтажное здание, расположенное на перекрестке улиц Беледие и Гечит в районе Карталтепе района Кючюкчекмедже, обрушилось,

– сообщили в губернии Стамбула.

Момент обвала дома в Стамбуле: смотрите видео

Есть жертва и пострадавшие

Из-под завалов собственными силами выбрался человек. Он рассказал о тех, кто оказался внутри.

Обвал дома в Стамбуле: смотрите видео

Губернатор Стамбула отметил, что здание, возведенное в 1988 году, обвалилось спонтанно. Также сообщил, что спасены 7 человек.

Спасательные работы продолжаются. Сообщается, что под завалами находятся еще два человека.

По состоянию на 09:35 мы обнаружили, что во время обвала, который произошел сегодня утром в здании в Кючукчекмедже в Стамбуле, 7 пострадавших. 5 пострадавших доставлены в больницу, 2 человека заявили, что не нуждаются в помощи,

– сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

К сожалению, не обошлось без жертв. Руководитель пожарной части сообщил, что тело человека извлекли из-под завалов.

Разбор завалов продолжается: смотрите видео İHA (18+)

Здание упало на припаркованные автомобили

Разрушенное здание упало на припаркованные автомобили. Также пострадал проезжавший мимо общественный транспорт.

В Стамбуле обвалился дом / Фото AA, İHA, TRT Haber

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