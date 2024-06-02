На місце прибули рятувальники, медики та правоохоронці. Причина обвалу триповерхівки поки невідома.

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Обвал будинку у Стамбулі: що відомо

Вранці 2 червня у Стамбулі обвалився житловий будинок. На місце події були направлені бригади агенції з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій, пошуково-рятувальні й медичні.

Близько 08:40 триповерхова будівля, розташована на перехресті вулиць Беледіє та Гечіт у районі Карталтепе району Кючюкчекмедже, обвалилася,

– повідомили в губернії Стамбула.

Момент обвалу будинку в Стамбулі: дивіться відео

Є жертва і постраждалі

З-під завалів власними силами вибралася людина. Вона розповіла про тих, хто опинився всередині.

Обвал будинку у Стамбулі: дивіться відео

Губернатор Стамбула зазначив, що будівля, зведена в 1988 році, обвалилася спонтанно. Також повідомив, що врятовано 7 людей.

Рятувальні роботи тривають. Повідомляється, що під завалами перебувають ще двоє людей.

Станом на 09:35 ми виявили, що під час обвалу, який стався сьогодні вранці в будівлі в Кючукчекмедже в Стамбулі, 7 постраждалих. 5 постраждалих доставлено до лікарні, 2 людини заявили, що не потребують допомоги,

– повідомив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

На жаль, не минуло без жертв. Керівник пожежної частини повідомив, що тіло людини вилучили з-під завалів.

Розбір завалів триває: дивіться відео İHA (18+)

Будівля впала на припарковані автомобілі

Зруйнована будівля впала на припарковані автомобілі. Також постраждав громадський транспорт, який проїжджав повз.

У Стамбулі обвалився будинок / Фото AA, İHA, TRT Haber

Обвал будинку: дивіться відео

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