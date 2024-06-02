На місце прибули рятувальники, медики та правоохоронці. Причина обвалу триповерхівки поки невідома.
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Обвал будинку у Стамбулі: що відомо
Вранці 2 червня у Стамбулі обвалився житловий будинок. На місце події були направлені бригади агенції з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій, пошуково-рятувальні й медичні.
Близько 08:40 триповерхова будівля, розташована на перехресті вулиць Беледіє та Гечіт у районі Карталтепе району Кючюкчекмедже, обвалилася,
– повідомили в губернії Стамбула.
Момент обвалу будинку в Стамбулі: дивіться відео
Є жертва і постраждалі
З-під завалів власними силами вибралася людина. Вона розповіла про тих, хто опинився всередині.
Обвал будинку у Стамбулі: дивіться відео
Губернатор Стамбула зазначив, що будівля, зведена в 1988 році, обвалилася спонтанно. Також повідомив, що врятовано 7 людей.
Рятувальні роботи тривають. Повідомляється, що під завалами перебувають ще двоє людей.
Станом на 09:35 ми виявили, що під час обвалу, який стався сьогодні вранці в будівлі в Кючукчекмедже в Стамбулі, 7 постраждалих. 5 постраждалих доставлено до лікарні, 2 людини заявили, що не потребують допомоги,
– повідомив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.
На жаль, не минуло без жертв. Керівник пожежної частини повідомив, що тіло людини вилучили з-під завалів.
Розбір завалів триває: дивіться відео İHA (18+)
Будівля впала на припарковані автомобілі
Зруйнована будівля впала на припарковані автомобілі. Також постраждав громадський транспорт, який проїжджав повз.
У Стамбулі обвалився будинок / Фото AA, İHA, TRT Haber
Обвал будинку: дивіться відео
У Вінниці стався вибух газу в будинку
- Вранці 2 червня у Вінниці пролунав вибух. Пошкоджень зазнали дві квартири. Також вибуховою хвилею у 4 квартирах вибило вікна та двері.
- ЗМІ повідомили, що в одній з квартир стався вибух газу.
- "Всі причини та обставини події встановлюються", – заявили в поліції.