Станцевал с елкой на голове: чиновник из Кривого Рога стал звездой сети – забавное видео
В Кривом Роге работники Саксаганского районного совета записали милый новогодний ролик. В нем они станцевали под песню Потапа "Здравствуй опа Новый год".
Чиновники поддержали идею руководства
Так оригинально поздравить жителей с грядущими праздниками решили работники организационного отдела. Все герои ролика одели праздничные галстуки зеленого цвета.
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Начали танец улыбающиеся женщины, а за их спиной спрятался главный специалист отдела. Ему и досталась основная партия. На припеве работник вышел вперед и начал активно танцевать с серьезным выражением лица.
Кстати, таким танцем работники райисполкома поддержали инициативу руководства – создать свою уникальную елку и сфотографироваться с ней.
Смотрите видео новогоднего поздравления чиновников из Кривого Рога:
Как отреагировали жители Кривого Рога
Пользователи сети положительно отреагировали на такое творчество чиновников. Люди активно оставляли похвальные комментарии в заметке под видео:
- Вау! Это просто пушка!
- Молодцы! Будем брать с вас пример.
- Какие молодцы. Супер!
- Вы лучшие!
- Креативно и современно. Супер!
Полный текст публикации Саксаганского райисполкома в Кривом Роге в фейсбуке:
Решили сделать не классное фото, а видео и присоединиться к челленджу Василия Старовойта.
Зажигайте вместе с организационным отделом.