Ждут Мартусю и Вовчика: у пингвинов возле "Вернадского" появились первые яйца – милые фото

У пингвинов на острове Галиндез у антарктической станции "Академик Вернадский" появились первые яйца. Первенцев назовут в честь украинцев, которые их нашли.

Украинские биологи насчитали уже 7 яиц. У двух пар по два яйца, а еще у трех – по одному. Об этом рассказали украинские полярники Марта Дзиндра и Сергей Глотов.

Ранее Украинские полярники торжественно подняли украинский флаг над Антарктидой

Первое яйцо появилось на мысе Пингвин-поинт – на участке, где меньше снега и гнезда тщательно вымощены камешками.

Интересно, что его случайно увидел сисадмин 27 УАЭ Владимир Хомко. А когда уже находку пошла фиксировать биолог Марта Дзиндра, то она обнаружила у той же пары и второе яйцо. Очевидно, имена для первенцев выбирать не придется: будут Марта и Вовчик,

– рассказали полярники.

Первенцев ждут в начале декабря

Яйца субантарктических пингвинов по размеру и форме напоминают гусиные. У них белый цвет с серым или зеленым оттенком.

Обычно одна пара несет до 2 яиц. Иногда может быть и три, но у третьего малыша гораздо меньше шансов на выживание. За маленькими пингвинчиками поочередно ухаживают оба родителя.

Из отложенных яиц птенцы вылупляются чуть больше, чем через месяц, так что ждем первенцев в начале декабря! Кстати, и за яйцами, и за детенышами ухаживают оба родителя. Они это делают по очереди: пока кто-то питается в океане, другой оберегает гнездо,

– рассказали исследователи.

Пингвинам понравилось около станции "Вернадского"

Сейчас пингвины активно обустраивают гнезда вокруг станции. Самцы дерзко таскают камни в соседей, а самки обустраивают "дома" и бережно перекладывают камни.

Мы непременно и дальше будем держать вас в курсе главных пингвинов возле "Вернадского". А еще очень-очень просим всех помнить, что самое темное время перед рассветом. Наше солнце взойдет совсем скоро,

– добавили полярники.

У станции "Вернадского" пингвины снесли яйца: фото