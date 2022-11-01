Українські біологи нарахували їх вже 7 яєць. Дві пари мають по двоє яєць, а ще три – по одному. Про це розповіли українські полярники Марта Дзиндра та Сергій Глотов.

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Перше яйце з'явилося на мисі Пінгвін-поінт – на ділянці, де менше снігу і гнізда ретельно вимощені камінцями.

Цікаво, що його випадково побачив сисадмін 27-ї УАЕ Володимир Хомко. А коли вже знахідку пішла фіксувати біологиня Марта Дзиндра, то вона виявила в тієї ж пари й друге яйце. Очевидно, імена для первістків обирати не доведеться: будуть Мартуся та Вовчик,

– розповіли полярники.

Первістків чекають на початку грудня

Яйця субантарктичних пінгвінів за розміром та формою нагадують гусячі. Вони мають білий колір з сірим або зеленим відтінком.

Зазвичай одна пара несе до 2 яєць. Інколи може бути й три, але третій малюк має значно менше шансів на виживання. За маленькими пінгвінчиками почергово доглядають обоє батьків.

З відкладених яєць пташенята вилуплюються трохи більше, ніж за місяць, тож чекаємо первістків на початку грудня! До речі, і за яйцями, і за дитинчатами доглядають обоє батьків. Вони це роблять по черзі: доки хтось харчується в океані, інший оберігає гніздо,

– розповіли дослідники.

Пінгвінам сподобалось біля станції "Вернадського"

Зараз пінгвіни активно облаштовують гнізда навколо станції. Самці зухвало тягають каміння в сусідів, а самки облаштовують "домівки" і дбайливо перекладають камінці.

Ми неодмінно й надалі триматимемо вас у курсі головних пінгвіновин біля "Вернадського". А ще дуже-дуже просимо всіх пам'ятати, що найтемніший час перед світанком. Наше сонце зійде зовсім скоро,

– додали полярники.

Біля станції "Вернадського" пінгвіни знесли яйця: фото