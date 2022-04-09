Станция была в дыму, увидели погибших на перроне, в электричке, – свидетель удара по Краматорску

Свидетели рассказали, что происходило после того, как Россия нанесла ракетный удар по вокзалу в Краматорске. Очевидица трагедии вспомнила, как вышла на перрон, а там лежали тела погибших.

Женщина рассказала, что вокруг раздавались крики. На вокзале в момент удара находились тысячи человек. Они находились повсюду. В частности, на перроне.

Заметьте Ответственность неизбежна: Зеленский упомянул об обстреле Краматорска в новом обращении

Вся станция была в дыму. Мы не могли понять, где что. Когда дым рассеялся, мы увидели, что горят 4 автомобиля. Увидели тела на перроне. Увидели тела в электричке,

– вспоминает свидетельница трагедии.

Она отметила, что спасатели отреагировали мгновенно. Раненых начали забирать из перрона. Прибыли скорые. Специалисты делали все возможное, чтобы спасли пострадавших.

Удар по вокзалу Краматорска: главное

Россия 8 апреля нанесла удар "Точкой У" по вокзалу в Краматорске. Там находились тысячи человек.

По состоянию на 22:49,8 апреля число погибших уже возросло до 52 человек. Кроме того, известно о 109 пострадавших.

Полиция уже собрала доказательства военного преступления в Краматорске.

На трагедию уже отреагировали многие мировые лидеры. В ОП подчеркнули, что Россия ударом по Краматорску окончательно доказала миру свою массовую психическую недееспособность.

Важно – Россияне сами себя выдали по удару по Краматорску: смотрите видео