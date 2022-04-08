Станция в Краматорске закрыта для приема поездов, людей эвакуируют из Славянска

Станция в Краматорске закрыта для приема поездов. Поэтому людей продолжат эвакуировать из Славянска.

Укрзализныця сделала уточнение относительно эвакуационного движения с Донбасса на сегодня из-за обстрела станции в Краматорске.

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Пока станция Краматорск закрыта для приема поездов, из Славянска сегодня отправится эвакуационным рейсом поезд 45 до Ужгорода,

– говорится в сообщении.

Также отметили, что ожидаются отправки рейсов 274, 276, 278 и 92 во Львов, Черновцы, Тернополь и Одессу соответственно.

Точное время отправки в Укрзализныци не сообщили, поезда будут отправляться по мере наполнения.

Главное о ракетном ударе по Краматорску

Оккупанты ударили "Искандером" по железнодорожному вокзалу Краматорска, где находились тысячи мирных украинцев, которые ожидали эвакуации.

В результате ракетного удара погибли 27 человек, двое из которых – дети. Еще примерно 100 человек получили ранения.

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