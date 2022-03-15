Станция "Лукьяновская" не работает, – Поворозник подтвердил повреждение метро в Киеве

В Киеве оккупанты повредили фасад здания станции метро "Лукьяновская". Линия метрополитена сейчас действительно не работает.

Об этом в эфире 24 канала рассказал Николай Поворозник – первый заместитель киевского мэра. По его словам, наземная часть действительно повреждена.

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Поворозник: станцию проезжают

Заместитель городского головы Киева подтвердил информацию, что в Киеве действительно повредили метро, а именно фасад станции "Лукьяновская". "Да, наземная часть повреждена", – подчеркнул он.

Также Поворозник и рассказал, что сейчас "станция на вход и выход не работает". Сама же линия метрополитена проезжает через эту станцию. "Поезда не останавливаются", – пояснил заместитель Виталия Кличко.

Какая еще есть информация

Отметим, что фасад здания станции метро "Лукьяновская" повредили взрывной волной в ночь на 15 марта. Более того, тогда же оккупанты нанесли удар по 3 домам. Речь идет о многоэтажках. Также повредили еще один дом и в частном секторе.

В частности, повреждены 2 дома 9 и 16 этажей в Святошинском районе и 10-этажный жилой дом в Подольском районе.