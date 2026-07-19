Станция метро "Лукьяновская" в Киеве вновь серьезно пострадала в результате российского обстрела

Ночью 19 июля враг обстрелял Киев баллистическими ракетами – россияне не впервые наносят удары по Лукьяновке. Там вновь была повреждена станция метро.

Ее временно закрыли, почему сообщили в КГГА.

Какова ситуация с "Лукьяновской"?

Власти отметили, что повреждения произошли в наземном вестибюле из-за мощной взрывной волны.

Сообщалось также, почему внутри частично обрушилась штукатурка на потолке. Из-за повреждений пришлось временно приостановить работу станции.

Поезда на "зеленой" линии проходят станцию "Лукьяновская" без остановки,

– говорится в официальном сообщении.

В КГГА добавили, что сотрудники метрополитена уже устраняют последствия инцидента для обеспечения работы эскалаторов и пассажирской автоматики.

Там пообещали дополнительно сообщить о возобновлении работы станции и курсировании поездов через нее.

Как выглядит "Лукьяновская" после обстрела: смотрите фото "Суспильного"

В Шевченковском районе также выбило окна в жилых домах, фиксировались пожар в административном здании и поврежденные автомобили.

По словам Виталия Кличко, в результате российского удара повреждения и пожары были также в Днепровском, Деснянском, Соломенском и Святошинском районах Киева. Горели жилые и нежилые здания, автомобили и офисные помещения.

К сожалению, атака на Киев 19 июля унесла жизнь как минимум одного человека. Известно, что он погиб в Соломенском районе. Еще 8 киевлян пострадали.

Ночью Россия выпустила по Киеву и области более 42 баллистических ракет, что стало рекордным количеством. После короткие паузы с 02:14 до 02:36 оккупанты осуществили как минимум еще три пуска с территории Брянской области в направлении столицы, а впоследствии состоялись новые запуски ракет. Тревога в столице повторно прозвучала и утром.