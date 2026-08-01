Об этом сообщили на официальном портале КГГА.

Что известно о повреждениях выходов из метро?

Станция "Вирлица", расположенная на зеленой ветке, была повреждена в результате российской атаки. Речь идет о треснувшем стекле и поврежденном поликарбонатном покрытии на выходах со станции. Отмечается, что отдельные части покрытия разорвало, другие – оторвало полностью.

Впрочем, сама станция начала работу по расписанию и в настоящее время работает в обычном режиме. "Безопасность пассажирских перевозок и движения поездов обеспечена в полном объеме", – говорится в сообщении КГГА.

Там также уточнили, что в ночь на 1 августа на станциях киевского метро укрывались почти 9,5 тысячи человек.

Отметим, что во время массированной ночной атаки на Киев российские ракеты попали в ряд гражданских объектов, среди которых – киностудия в Шевченковском районе.

В целом удары затронули 7 районов столицы. Повреждения получили 18 жилых домов, школа, здание посольства Литвы и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Кроме того, российские войска дважды провели атаки на территорию коммунальной организации "Киевмедспецтранс". В результате этого частично разрушены 4 здания предприятия, 5 автомобилей скорой помощи полностью уничтожены, еще около двадцати получили значительные повреждения. По состоянию на утро известно о девяти погибших и более 30 раненых.