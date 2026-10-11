Силы обороны нанесли удар по российской станции РЭБ, учебному центру сержантов и складам горючего

Украинские военные нанесли новую серию ударов по тыловым объектам российской армии на оккупированных территориях и в самой России. Под обстрел попали командные пункты, логистические базы и места подготовки вражеского личного состава.

Об этом сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Какие подробности новых ударов стали известны?

Успешные атаки состоялись в течение 9 октября и в ночь на 10 октября. Защитникам удалось поразить вражеские цели не только на временно оккупированных территориях, но и на территории страны-агрессора.

В Брянской области России, вблизи населенного пункта Труханово, украинские бойцы успешно поразили вражескую станцию радиоэлектронной борьбы. Тем временем в Херсонской области, в районе Хорлева, под удар попал учебный центр, где готовили сержантов российской армии. Также огневому поражению подверглись пункты управления оккупантов возле Победного в Запорожской области и Докучаевска в Донецкой области.

Особое внимание Силы обороны уделили уничтожению вражеской логистики. В районе Суходельска Луганской области защитники обрушили огонь на ремонтно-восстановительную базу россиян, а возле Чистякова в Донецкой области уничтожили большой склад горюче-смазочных материалов. Еще два склада с материально-техническими средствами и инженерным оборудованием взорвались вблизи Родинкового и Боровеньок.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины продолжают систематически атаковать военную инфраструктуру противника с целью ослабить его логистику и боевые возможности.

Напомним, в ночь на 11 октября в нескольких регионах России прогремели взрывы на фоне атаки беспилотников. В частности, вСочи на территории аэропорта, возник пожар, а из-за происшествий десятки авиарейсов были задержаны. Кроме того, под ударом могла оказаться воинская часть противовоздушной обороны. Спутниковые снимки зафиксировали интенсивные пожары в районе ее дислокации.

Под ударом также оказался еще один "дата-центр российской компании "Яндекс" " во Владимирской области. Объект во Владимире рассчитан на 2880 IT-стоек и имеет мощность 50 МВт. На фоне атаки в России и ряде других стран, в частности Казахстана, Беларуси и Армении, возникли перебои в работе отдельных сервисов компании. В частности, пользователи столкнулись с проблемами в работе служб заказа такси и доставки еды.

Ранее мы писали, что украинские военные регулярно выбивают враждебную инфраструктуру. Так, Силы обороны Украины 8 октября и в ночь на 9 октября поразили ряд военных объектов россиян в России и на временно оккупированных территориях. В частности, уничтожен комплекс "Панцирь-С1", место запуска ударных дронов, командно-наблюдательные пункты, склады боеприпасов и материально-технических средств, а также полевой состав горючего в Белгородской области. беспилотников вблизи Донецка.

А в начале октября и ВСУ уничтожили ли важный переход оккупантов через реку Мокрые Ялы на временно оккупированной территории Донецкой области. Это существенно затруднит логистическое обеспечение и перегруппировку вражеских сил на этом направлении.