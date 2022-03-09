На станциях метро в Киеве будут показывать украинское кино
Источник:КГГА
Из-за постоянных обстрелов, которые оккупанты наносят Киеву, горожане вынуждены фактически жить в укрытиях. Чтобы поддержать их дух, на станциях метро будут показывать украинские фильмы.
В укрытиях также находятся много детей. Для них будут показываться мультфильмы.
Интересно За двое суток ВСУ уничтожили 8 воздушных целей оккупантов: за все время боев – почти 140
На станциях метро будут показывать украинское кино
В КГГА рассказали, что на станциях метро, которые киевляне используют как укрытие, будут показывать украинское кино.
Департамент культуры совместно с государственным киноархивом "Довженко-Центр" надеются, что украинское кино сможет морально поддержать киевлян в эти трудные для Украины времена,
– говорится в сообщении.
В программу кинопоказов вошли картины разного жанра и эпох. Для детей организаторы подготовили анимационные фильмы, комедии и фестивальное кино для молодежи и взрослых.
Показы 9 марта намечены на 14 станциях киевского метро. Полноценно они работают на следующих станциях:
- "Сырец",
- "Дорогожичи",
- "Лукьяновская",
- "Площадь Льва Толстого",
- "Дружбы Народов".
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!
Будет интересно – Как изменилась жизнь киевлян после начала войны