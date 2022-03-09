На станциях метро в Киеве будут показывать украинское кино

Из-за постоянных обстрелов, которые оккупанты наносят Киеву, горожане вынуждены фактически жить в укрытиях. Чтобы поддержать их дух, на станциях метро будут показывать украинские фильмы.

В укрытиях также находятся много детей. Для них будут показываться мультфильмы.

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На станциях метро будут показывать украинское кино

В КГГА рассказали, что на станциях метро, ​​которые киевляне используют как укрытие, будут показывать украинское кино.

Департамент культуры совместно с государственным киноархивом "Довженко-Центр" надеются, что украинское кино сможет морально поддержать киевлян в эти трудные для Украины времена,

– говорится в сообщении.

В программу кинопоказов вошли картины разного жанра и эпох. Для детей организаторы подготовили анимационные фильмы, комедии и фестивальное кино для молодежи и взрослых.

Показы 9 марта намечены на 14 станциях киевского метро. Полноценно они работают на следующих станциях:

"Сырец",

"Дорогожичи",

"Лукьяновская",

"Площадь Льва Толстого",

"Дружбы Народов".

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