Если Борис Джонсон станет генсеком НАТО, кремлевскому диктатору придет окончательный конец. Назначение премьер-министра Великобритании позволит Украине стать членом альянса быстрее Швеции и Финляндии.

Это стало бы большой победой – как освобождение Змеиного, уничтожение крейсера "Москва", удар по Антоновскому мосту, освобождение Херсона и т.д. Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк.

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Джонсон покинет пост премьера Британии 6 сентября. Харизматичный политик, отличившийся мощной поддержкой Украины, может стать следующим генеральным секретарем НАТО и заменить на этом посту Йенса Столтенберга.

Такой шанс есть, но вероятность (назначения – 24 канал) не самая большая,

– заметил Давидюк.

Кто в Британии является "лучшим из лучших" для Украины

Политолог добавил, что в настоящее время наиболее эффективными британскими деятелями для Украины являются:

глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур;

министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Эти два человека ведут суперглобальную и суперинтеллектуальную военную игру и помогают Украине каждой клеточкой своего тела,

– сказал Николай Давидюк.

Главные претенденты на должность премьера

В финальный тур голосования вышли два претендента – экс-глава Минфина Риши Сунак и глава МИД Лиз Трасс. Давидюк отмечает, что назначение Сунака будет не лучшим решением для Украины. Лиз Трасс считают достойной преемницей настоящего друга Украины Бориса Джонсона.

Она сможет продолжить то, что начал Борис Джонсон, гарантировать внутреннюю стабильность и безопасность и унификацию Великобритании. Она будет тем человеком, который поможет Украине отстоять свою независимость и победить россию,

– объяснил политолог.

Давидюк подчеркнул, что именно Трасс может стать первым Уинстоном Черчиллем, надевшим юбку.

Борис Джонсон – надежный союзник Украины

Владимир Зеленский заверил, что, несмотря на любые изменения в политике, связи между Украиной и Британией будут усиливаться, ведь отношения стран построены на общих ценностях.

Премьер-министр Великобритании стал настоящим любимцем украинцев. Он не просто верит в победу Украины, но помогает нам на каждом этапе борьбы.

Британский лидер планирует снова посетить Украину перед отставкой. Это может быть третий визит Джонсона в Киев после полномасштабного вторжения россии.

Джонсон может стать генсеком НАТО – СМИ: смотрите видео