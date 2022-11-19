Зеленский ответил, станет ли Евгений Карась главой СБУ

Украинцы создали петицию с призывом назначить военнослужащего Евгения Карася главой СБУ. Она набрала более 25 тысяч подписей и Владимир Зеленский рассмотрел ее.

Президент отметил, что глава СБУ должен отвечать требованиям, которые перечислены в законе. Однако петицию он "принял к сведению".

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Что Зеленский ответил на петицию

Петицию создали еще 31 июля, однако достаточно подписей она собрала только в ноябре. В нем был призыв назначить руководителем Службы Безопасности Украины Евгения Карася.

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение украинцев. Он напомнил, что во время военного положения глава государства может принимать решение об устранении или назначении руководителя спецслужбы.



Украинский военный Евгений Карась / Фото из Facebook Евгений Карась

Президент Зеленский также добавил, что Конституция Украины предусматривает "право Президента Украины действовать при определенных условиях по своему усмотрению и в четко определенных пределах закона". Несмотря на это, предложение обещал принять к сведению.

Евгений Карась – украинский военнослужащий, лидер праворадикальной организации С14, известной также как движение "Общество будущего".

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Украинцы предложили обменять памятник Екатерине II из Одессы на похищенного херсонского енота

Когда оккупанты бежали из Херсона во время своего отступления, они украли енота из местного зоопарка. Украинцев это очень разозлило и они потребовали вернуть животное домой.

В то же время в Одессе не утихают перепития вокруг памятника российской императрице Екатерине II. Его требуют демонтировать, однако местные власти сопротивляются.

Украинцы придумали, как решить сразу обе проблемы. В общей петиции к президенту они предложили обменять памятник Екатерине в Одессе на утраченного енота.

Пока, к сожалению, петиция не набрала достаточного количества голосов. Заметим, что спикер Одесской ОВА Сергей Братчук ранее предлагал обменять украденное россиянами животное на 10 "чмобиков".

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