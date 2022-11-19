Президент зазначив, що очільник СБУ має відповідати вимогам, які є перерахованими у законі. Однак петицію він "взяв до відома".

Читайте також Зеленський розгляне петицію про позбавлення депутатів ОПЗЖ мандатів

Що Зеленський відповів на петицію

Петицію створили ще 31 липня, проте достатню кількість підписів вона зібрала тільки у листопаді. У ній був заклик назначити керівником Служби Безпеки України Євгена Карася.

16 листопада президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію українців. Він нагадав, що під час воєнного стану глава держави може приймати рішення щодо усунення чи призначення очільника спецслужби.



Український військовий Євген Карась / Фото з Facebook Євген Карать

Президент Зеленський також додав, що Конституція України передбачає "право Президента України діяти за певних умов на власний розсуд та у чітко визначених межах закону". Попри це, пропозицію обіцяв взяти до відома.

Зверніть увагу! Євген Карась – український військовослужбовець, лідер праворадикальної організації С14, відомої також як рух "Суспільство майбутнього".

Цікаво Зеленський відреагував на петицію про блокування сайту "Страна"

Українці запропонували обміняти пам'ятник Катерині ІІ з Одеси на викраденого херсонського єнота

Коли окупанти втікали з Херсона під час свого відступу, вони вкрали єнота з місцевого зоопарку. Українців це дуже розлютило і вони почали вимагати повернути тваринку додому.

Водночас в Одесі не вщухають перепитії довкола пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ. Його вимагають демонтувати, однак місцева влада чинить опір.

Українці придумали, як вирішити одразу обидві проблеми. У спільній петиції до президента вони запропонували обміняти пам’ятник Катерині в Одесі на втраченого єнота.

Поки, на жаль, петиція не набрала достатньої кількості голосів. Зауважимо, що речник Одеської ОВА Сергій Братчук раніше пропонував обміняти вкрадену росіянами тварину на 10 "чмобіків".

Актуально – СБУ затримала важливу для Росії колаборантку: дивіться відео