В пятницу, 7 июля, советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан констатировал, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украина не станет членом Альянса. Собственно, это событие должно происходить 11 и 12 июля.

К теме США передают Украине кассетные боеприпасы, – Белый дом

Сначала реформы, потом – членство

По словам Салливана, в ближайшей перспективе Украина сможет обсудить реформы, необходимые для присоединения к странам Блока. То есть проведение реформ является одним из ключевых требований для вступления нашего государства в Североатлантический альянс.

"Украина не присоединится к НАТО после этого саммита". Об этом заявил советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан,

– написала журналистка CNN Кейтлан Коллинз.

Кроме того, как отметил советник Белого дома, в США обещают искать варианты, чтобы помочь Украине стала членом НАТО.

Гарантии безопасности разрабатываются

Очевидно, что именно членство в НАТО было бы лучшей для нашего государства гарантией безопасности. Конечно, возможны альтернативы. Однако, похоже, что между партерами какие-либо гарантии безопасности до сих пор не согласованы.

Старший директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Аманда Слот заявила, что Вашингтон ведет переговоры с союзниками по защите нашего государства в долгосрочной перспективе.

Неизвестно, на каком этапе обсуждения сейчас эти "безопасные гарантии", но не исключено, что занавес относительно них будет открыт уже на саммите в Вильнюсе.

Пока эти разговоры продолжаются. Пока я не могу вдаваться в подробности того, что мы обсуждаем,

– подчеркнула Слот.

Обсуждение саммита

Отметим напоследок, что некоторые украинские чиновники возлагают немало надежд на этот саммит.