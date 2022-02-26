Станица Луганская отключена от газоснабжения из-за повреждений сетей, – ВГТСУ

Станицу Луганскую в субботу, 26 февраля, отключили от газоснабжения. Причиной стали повреждения газовых сетей.

Пресс-служба "Оператора ГТС Украины" сообщила, что сотрудники делают все возможное, чтобы поставлять газ потребителям. Специалисты работают, чтобы обезопасить районы, где проходят боевые действия, от опасности аварий.

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Из-за повреждений газовых сетей отключена от газоснабжения Станица Луганская,

– говорится в сообщении.

"Оператор ГТС Украины" сообщил, что объекты компании во всех регионах Украины, в частности в районах боевых действий, продолжают работать.

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