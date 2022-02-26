Пресслужба "Оператора ГТС України" повідомила, що співробітники роблять усе можливе, аби постачати газ споживачам. Фахівці працюють, аби убезпечити райони, де проходять бойові дії, від небезпеки аварій.

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Через пошкодження газових мереж відключена від газопостачання Станиця Луганська,

– мовиться у повідомленні.

"Оператор ГТС України" повідомив, що об'єкти компанії у всіх регіонах України, зокрема, у районах бойових дій, продовжують працювати.

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