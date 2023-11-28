В Харьковской области мужчина облил бензином и поджег детей: в каком состоянии малыши

В Харьковской области в селе Станичное мужчина облил бензином и поджег 5 несовершеннолетних. В конце концов, стало известно, что преступника уже задержали правоохранители.

Кроме того, мужчине уже объявили подозрение в покушении на убийство. С детьми работали медицинские работники.

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В полиции рассказали о состоянии пострадавших детей

Начальник следственного управления Харьковского областного управления полиции Сергей Болвинов рассказал, что в результате инцидента ни один ребенок не получил травмы. Несмотря на это, правоохранители все равно настаивали на медицинском осмотре.

Предварительно нет телесных повреждений. Но мы отвезли их в больницу, чтобы осмотрели,

– сказал Болвинов.

В конце концов, представитель руководителя Харьковского ОВА Елена Шаповал отметила, что после осмотра медиками детей отпустили домой. Среди пострадавших были девочки, которым было по 11, 12, 13 и 17 лет, а также 13-летний парень.

Болвинов рассказал, что дети сидели за столиком, когда к ним подошел местный безработный. Во время инцидента этот мужчина был под хмельком.

"Причины, по которым он напал на детей, неизвестны – жидкость он вылил в секунду, сразу поджег и уже через мгновение вся компания подростков оказалась в огне", – подчеркнул он.

По словам Болвинова, подозреваемому инкриминируют покушение на убийство двух и более людей, в том числе — несовершеннолетних и способом, который опасен для жизни многих. Полицейский подчеркнул, что если бы бензин вспыхнул на куртках, то жизнь и здоровье детей были бы под угрозой.

В полиции Харьковской области также добавили, что с места происшествия удалось изъять бутылку с веществом и верхнюю одежду пострадавших со следами горения. Кроме того, решается вопрос об избрании меры пресечения мужчине в виде содержания под стражей.

Как выглядело место, где мужчина пытался поджечь детей / Фото полиции Харьковской области

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