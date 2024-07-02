Писатель Станислав Асеев получил ранение на фронте

Известный журналист Станислав Асеев, который недавно пополнил ряды ВСУ, ранен. В него попали три осколка.

О своем ранении Асеев сообщил сам. Военнослужащий отметил, что с ним снова произошло "чудо".

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Попали три осколка

Журналист опубликовал пост в соцсети с фото, на котором видно осколок.

Этот осколок вошел мне в шею, прошел артерию и застрял в мягких тканях. А осколок, который попал мне в грудную клетку, не прошел в легкие. Еще один вытащили из уха.

Так что я в порядке,

– рассказал Асеев.

Писатель получил ранение / Фото Станислав Асеев

В начале марта 2024 года стало известно, что бывший узник тюрьмы донецких боевиков "Изоляция" Станислав Асеев мобилизовался в ВСУ. С тех пор он воевал в пехотной роте 109 бригады.

Напомним, что 34-летний Асеев – украинский писатель, журналист и блогер, член Украинского ПЕН, основатель Justice Initiative Fund (JIF) – фонда, который выплачивает награду за информацию о военных преступниках.

В 2017 году Станислав Асеев делал репортажи для "Радио Свобода" с оккупированных территорий. В начале июня того же года его захватили боевики "днр" и обвинили в шпионаже. В современном концлагере – тюрьме "Изоляция" – Асеев пробыл 28 месяцев.

Он является автором книг "Светлый путь": история одного концлагеря", "Шелест бамбуковой рощи", "Мельхиоровый слон".