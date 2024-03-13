Украинский писатель, журналист и правозащитник Станислав Асеев стал в ряды Вооруженных Сил Украины. Он почти три года находился в российском плену и даже написал об этом книгу.

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Его удерживали в "Изоляции"

Под псевдонимом Станислав Васин публицист из Донецка, продолжал писать в украинские СМИ после оккупации Донбасса в 2014 году.

С 2017-го по декабрь 2019 года Асеева держали в "Изоляции" – тюрьме боевиков Донецкой области. О решении мобилизоваться рассказал его старый друг, который ранее занимал должность бывшего и.о. председателя Государственной экологической инспекции, а сейчас является аэроразведчиком Егор Фирсов.

Он сообщил, что Асеев присоединился к пехотной бригаде первой линии обороны.

Для меня – это родная рота, где я служил до перехода в подразделение БПЛА. И одно из сильнейших подразделений по слаженности нашей бригады, где Стас сейчас вносит свежие силы,

– написал Фирсов.

Он также отметил, что Станислав провел в российском плену почти три года и с началом полномасштабной войны получил немало предложений от международных фондов о работе за рубежом, однако он выбрал себе другое место.

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