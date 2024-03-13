Український письменник, журналіст та правозахисник Станіслав Асєєв став до лав Збройних Сил України. Він майже три роки перебував у російському полоні та навіть написав про це книгу.
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Його утримували в "Ізоляції"
Під псевдонімом Станіслав Васін публіцист з Донецька, продовжував писати в українські ЗМІ після окупації Донбасу у 2014 році.
З 2017-го по грудень 2019 року Асєєва тримали в "Ізоляції" – в'язниці бойовиків Донеччини. Про рішення мобілізуватись розповів його старий друг, який раніше займав посаду колишнього в.о. голови Державної екологічної інспекції, а зараз є аеророзвідником Єгор Фірсов.
Він повідомив, що Асєєв приєднався до піхотної бригади першої лінії оборони.
Для мене – це рідна рота, де я служив до переходу у підрозділ БПЛА.І один з найсильніших підрозділів по злагодженості нашої бригади, де Стас зараз вносить свіжі сили,
– написав Фірсов.
Він також зауважив, що Станіслав провів у російському полоні майже три роки та з початком повномасштабної війни отримав чимало пропозицій від міжнародних фондів про роботу за кордоном, однак він обрав собі інше місце.
Відомий ресторатор вступив до ЗСУ
- Ресторатор Даніель Салем, який з початком повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, часто ділиться з підписниками своїми буднями на передовій. Днями він показав "армійський кінотеатр".
- Захисник виставив фото зі свого намету, де видно, як він проводить вільний час на передовій. З'ясувалося, що чоловіку до вподоби дивитися фільми. Для цього він зробив спеціальну конструкцію й тепер має армійський "кінотеатр".
- Цікаво, що він мав військовий досвід, а також медичну освіту.