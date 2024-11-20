Его убила Россия: стало известно имя полицейского, погибшего во время удара по Одессе

Россия 18 ноября нанесла ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли 11 человек, среди которых следователь следственного управления ГУНП в Одесской области Станислав Пащенко.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение ректора Национального университета "Одесская юридическая академия" Сергея Кивалова.

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Во время удара по Одессе погиб полицейский

Во время ракетного удара по Одессе погиб выпускник Национального университета "Одесская юридическая академия" Станислав Пащенко. Он работал следователем СУ ГУНП в Одесской области.

Мужчина родом из города Черкассы. В 2016 году поступил в Институт уголовной юстиции Одесской юридической академии, где получил степень бакалавра и магистра. После завершения обучения в 2022 году успешно прошел конкурс на замещение должности следователя Национальной полиции Украины, где он преданно работал последние годы.

Наш коллектив помнит его как чрезвычайно целеустремленного, ответственного и добросовестного студента, который всегда был готов прийти на помощь одногруппникам. Имел успехи в учебе, принимал активное участие в культурной жизни Университета,

– сообщил Кивалов.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Станислава Пащенко. Вечная и светлая память.

Ранее стало известно, что во время ракетного удара по Одессе погиб водитель скорой помощи Павел Снитковский. В течение 18 лет мужчина спасал жизни других людей.