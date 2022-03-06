Становишься незаметным мстителем: ССО ВСУ распространили правила сопротивления для украинцев

Сейчас Украине необходима помощь и участие каждого из нас. Мы все можем сопротивляться любому врагу и внести свой вклад в победу. Поэтому Силы специальных операций ВСУ опубликовали правила сопротивления для украинцев.

В частности, эксперты рассказали, как сопротивляться оккупантам, не прибегая к вооруженной борьбе, и как психологически давить на россиян.

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Но для сопротивления нужно иметь соответствующие знания и навыки. Поэтому мы опубликовалиссылки, которые пригодятся украинцам.

Ты станешь незаметным мстителем, которого будут бояться оккупанты. Вместе мы превратим жизнь оккупантов ев ад,

– говорится в сообщении ВСУ.

ССО ВСУ распространили правила сопротивления для украинцев

Как сопротивляться оккупантам не прибегая к вооруженной борьбе – конкретные советы по ссылке.

Как не оставлять следы при переписке и просмотре сайтов – советы и инструкции читайте здесь.

Как собирать и передавать информацию о враге – правила украинской разведки по этой ссылке.

Советы, как действовать при ранении, травмах и как оказывать первую помощь – читайте здесь.

Как психологически давить на оккупационных солдат и офицеров – смотрите по ссылке.

Добавим, что Россия уже много лет распространяет фейки и пропагандистскую ложь об Украине. А после открытого нападения их количество увеличилось в десятки раз. 24 канал совместно с агентством POstmen и ЦПК предлагает вам подборку злейших фейков России.

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