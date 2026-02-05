Почему ограничение Starlink для россиян несет риски для ВСУ: военный обозреватель указал на проблему

Украинские военные, которые используют личные терминалы, могут иметь проблемы доступа к Starlink из-за отсутствия верификации. Бойцы опасаются регистрации из-за риска перераспределения оборудования.

Военный обозреватель Василий Пехньо объяснил 24 Каналу, что Минобороны обещает не забирать верифицированные терминалы на баланс воинских частей, к тому же риск остаться без связи значительно выше.

Смотрите также: Враг сильно паникует: военный обозреватель раскрыл, как отключение Starlink ударило по России

Как влияет блокировка Starlink на украинских военных?

Советник министра обороны Сергей Флеш Бескрестнов призвал украинских военных через защищенный канал Delta зарегистрировать свои терминалы для внесения их в реестры верификации и возобновления работы на территории Украины.

Понятное дело, что это сделали не все, и это вызывает определенную волну возмущения и проблем по отключению Starlink. Я думаю, что это можно пофиксить. Главное предостережение наших бойцов заключается в том, что после верификации Starlink не заберут,

– сказал Пехньо.

Проблема заключается в том, что волонтеры, которые собирают средства на оборудование для конкретных военных от их родственников, друзей и знакомых, намеренно избегают постановки этого имущества на учет военного подразделения из-за опасений его перераспределения.

Если оборудование стоит на учете бригады, руководство может перераспределить его в другое подразделение, и конкретный военнослужащий, которому собирали помощь, может им никогда не воспользоваться. Это особенность распоряжения балансовым имуществом бригады со стороны руководства подразделения.

"Но конечно, те, кто не прошли верификацию, оказались сейчас за бортом. Думаю, что этот риск значительно больше, чем то, что терминал Starlink могут поставить на баланс воинской части", – объяснил Пехньо.

Обратите внимание! Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук также отмечает, что проблемы могут возникнуть с терминалами, которые поступили на фронт через волонтеров и гуманитарные организации, ведь их уровень легализации в Украине отличается.

Что еще известно об использовании связи Starlink россиянами?