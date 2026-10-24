В Конгрессе США призвали Пентагон расширить для Украины контракт Starshield

Члены Конгресса США требуют восстановить полноценный доступ Украины к спутниковой связи Starlink и Starshield после недавних сбоев. Кроме того, они призывают расширить контракт на использование Starshield для нашей страны.

Об этом говорится в двухпартийном обращении американских законодателей к министру обороны США Питу Гегсету и Пентагону.

Что требуют конгрессмены от администрации Трампа?

Конгрессмены настаивают на восстановлении спутниковой связи для украинских военных без ограничений скорости.

Они объясняют, что любые перебои, ограничения скорости или покрытия ослабляют боеспособность Украины и дают российским войскам оперативное преимущество. Это также затягивает войну и подвергает опасности гражданское население.

Кроме того, законодатели призвали Пентагон расширить для Украины контракт на Starshield. Они подчеркнули, что Украина должна получить достаточно мощную и надежную спутниковую связь для проведения военных операций.

Пока этот вопрос решается, конгрессмены предлагают обеспечить украинским военным связь как минимум на том же уровне, что и раньше, при необходимости используя одновременно Starlink и Starshield.

Также они настаивают на сохранении покрытия, необходимого для законных военных операций Украины, в частности на территории России.

По мнению конгрессменов, решения относительно доступа к связи, ее качества и покрытия не должны зависеть исключительно от частной компании, ведь это напрямую влияет на способность Украины защищаться.

Кроме того, они призвали Пентагон организовать переход от коммерческого Starlink к Starshield по государственному контракту так, чтобы не было перебоев или ухудшения качества связи. Для этого необходимо предусмотреть достаточные ресурсы, четкие требования к услугам и контроль за их выполнением.

Также законодатели требуют от Пентагона рассмотреть возможность применения закона об оборонном производстве. Он позволяет федеральному правительству обязывать компании отдавать приоритет государственным заказам.

Конгрессмены подчеркнули, что США и Европа уже вложили значительные средства в оборону Украины, ведь победа России угрожала бы и безопасности Запада. Поэтому эти усилия не должны нивелироваться из-за сбоев в работе связи, которых можно было избежать.

Что предшествовало

23 октября президент Владимир Зеленский подтвердил, что ограничение скорости терминалов Starlink в Украине продолжает действовать.

В то же время, по данным The New York Times, американские сенаторы предупредили Белый дом, что могут отказаться голосовать за утверждение кандидатур, пока администрация Дональда Трампа не обеспечит восстановление средств связи, которыми пользуются украинские военные.

Ранее почти два десятка членов Палаты представителей призвали Трампа обратится к Илону Маску с просьбой предоставить Украине доступ к Starlink для обнаружения российских ракетных пусковых установок.