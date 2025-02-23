Альтернативы есть, – Умеров об угрозах по отключению Starlink

Министр обороны Украины Рустем Умеров прокомментировал угрозы США отключить доступ Украины к Starlink в случае отказа по подписанию соглашения о полезных ископаемых.

Он заверил, что у нашего государства есть альтернативы Starlink, которые вскоре презентуют. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на своего корреспондента на форуме "Украина. Год 2025".

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Какая альтернатива Starlink есть

Глава украинского оборонного ведомства заверил, что в случае лишения Украины доступа к Starlink, у нашего государства есть соответствующие решения. Сейчас ведется работа по этому поводу, чтобы решить потенциальные последствия возможных действий Вашингтона.

Мы уже работаем над этим, альтернативы есть. Не разглашаем, скоро вместе с Минцифры, Минстратегпромом и другими нашими коллегами сообщим, как мы будем иметь эти решения,

– рассказал Умеров.

Пока никакой дополнительной информации по этому поводу министр не добавил.

Напомним, на фоне заявлений американской администрации в СНБО призвали украинцев не паниковать. Там напомнили, что Украина с начала войны создает альтернативные каналы связи, такие как радиоролики, оптоволоконные линии, LTE-модемы и тому подобное.

К слову, еще ранее в Reuters со ссылкой на 3 источника отметили, что в США рассматривают возможность прекращения доступа Украины к системе спутникового интернета Starlink из-за нежелания подписывать соглашение об ископаемых.