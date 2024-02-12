Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь, отметив, что их россияне могут закупать индивидуально, через волонтеров. Или, возможно, даже через спецслужбы в третьих странах и регистрировать на граждан этих стран. К слову, об использовании врагом терминалов сообщил, в частности, волонтер Сергей Стерненко.

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"Потом уже использовать на самом деле на территории Украины. SpaceX – компания, которая обеспечивает эту связь, – может не разделять, где украинцы, а где поляки зарегистрированы. Но это на самом деле россияне используют эти станции", – предположил Самусь.

Интересная информация для Украины

Starlink является доступным, качественным и обеспечивает интернет. В целом это американская спутниковая система, которую контролирует Пентагон, разведка США и ЦРУ.

Россияне это используют. ЦРУ слушает и, я надеюсь, будет делиться с нами полной расшифровкой этих разговоров. Возможно, другая интересная информация в онлайн-режиме может поступать к нам,

– сказал заместитель директора Центра исследования армии.

Проследить, где используют эти платформы спутникового интернета, возможно. В страну-агрессора Starlink можно привозить или индивидуально, или это можно сделать благодаря фирмам, которые доставят их через третьи страны.

"Единственный способ эффективный – это FPV-дроны или минометный огонь, артиллерийский, который при определении оборудования, которое использует Starlink, может быть уничтожено украинскими силами. Это работает безотказно", – подчеркнул Михаил Самусь.

Россия использует Starlink на фронте