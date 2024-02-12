Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь, отметив, что их россияне могут закупать индивидуально, через волонтеров. Или, возможно, даже через спецслужбы в третьих странах и регистрировать на граждан этих стран. К слову, об использовании врагом терминалов сообщил, в частности, волонтер Сергей Стерненко.
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"Потом уже использовать на самом деле на территории Украины. SpaceX – компания, которая обеспечивает эту связь, – может не разделять, где украинцы, а где поляки зарегистрированы. Но это на самом деле россияне используют эти станции", – предположил Самусь.
Интересная информация для Украины
Starlink является доступным, качественным и обеспечивает интернет. В целом это американская спутниковая система, которую контролирует Пентагон, разведка США и ЦРУ.
Россияне это используют. ЦРУ слушает и, я надеюсь, будет делиться с нами полной расшифровкой этих разговоров. Возможно, другая интересная информация в онлайн-режиме может поступать к нам,
– сказал заместитель директора Центра исследования армии.
Проследить, где используют эти платформы спутникового интернета, возможно. В страну-агрессора Starlink можно привозить или индивидуально, или это можно сделать благодаря фирмам, которые доставят их через третьи страны.
"Единственный способ эффективный – это FPV-дроны или минометный огонь, артиллерийский, который при определении оборудования, которое использует Starlink, может быть уничтожено украинскими силами. Это работает безотказно", – подчеркнул Михаил Самусь.
Россия использует Starlink на фронте
- Оккупанты начали массово использовать Starlink на войне против Украины. В сети предполагали, что системы покупали через ОАЭ с активированными аккаунтами.
- Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что сообщения об использовании россиянами Starlink "ложные". Мол, России эти терминалы не продают. Однако он также заявил, что для россиян сигнал не будут выключать.
- В украинской разведке заявили, что страна-агрессор продолжает работать по сути через контрабанду. Спикер ГУР МО Андрей Юсов отметил, что спутниковые системы в Россию поступают через третьи страны. Он добавил, что Starlink есть в свободной продаже на её территории. Сейчас использование этих систем у россиян стало более системным и отлаженным.
- В Defense One сообщили, что впервые украинская армия обнаружила спутниковые системы у врага несколько месяцев назад. Также там добавили, что динамика использования Starlink растет.