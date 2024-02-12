Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь, зауваживши, що їх росіяни можуть закуповувати індивідуально, через волонтерів. Або, можливо, навіть через спецслужби в третіх країнах та реєструвати на громадян цих країн. До слова, про використання ворогом терміналів повідомив, зокрема, волонтер Сергій Стерненко.

До теми Starlink у росіян: як вони можуть вплинути на ситуацію на фронті

"Потім вже використовувати насправді на території України. SpaceX – компанія, яка забезпечує цей зв'язок, – може не розділяти, де українці, а де поляки зареєстровані. Але то насправді росіяни використовують ці станції", – припустив Самусь.

Цікава інформація для України

Starlink є доступним, якісним та забезпечує інтернет. Загалом це американська супутникова система, яку контролює Пентагон, розвідка США та ЦРУ.

Росіяни це використовують. ЦРУ слухає і, я сподіваюся, буде ділитися з нами повною розшифровкою цих розмов. Можливо, інша цікава інформація в онлайн-режимі може поступати до нас,

– сказав заступник директора Центру дослідження армії.

Простежити, де використовують ці платформи супутникового інтернету, можливо. До країни-агресорки Starlink можна привозити або індивідуально, або це можна зробити завдяки фірмам, які доставлять їх через треті країни.

"Єдиний спосіб ефективний – це FPV-дрони або мінометний вогонь, артилерійський, який під час визначення устаткування, що використовує Starlink, може бути знищено українськими силами. Це працює безвідмовно", – наголосив Михайло Самусь.

Росія використовує Starlink на фронті