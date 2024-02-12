Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь, зауваживши, що їх росіяни можуть закуповувати індивідуально, через волонтерів. Або, можливо, навіть через спецслужби в третіх країнах та реєструвати на громадян цих країн. До слова, про використання ворогом терміналів повідомив, зокрема, волонтер Сергій Стерненко.
До теми Starlink у росіян: як вони можуть вплинути на ситуацію на фронті
"Потім вже використовувати насправді на території України. SpaceX – компанія, яка забезпечує цей зв'язок, – може не розділяти, де українці, а де поляки зареєстровані. Але то насправді росіяни використовують ці станції", – припустив Самусь.
Цікава інформація для України
Starlink є доступним, якісним та забезпечує інтернет. Загалом це американська супутникова система, яку контролює Пентагон, розвідка США та ЦРУ.
Росіяни це використовують. ЦРУ слухає і, я сподіваюся, буде ділитися з нами повною розшифровкою цих розмов. Можливо, інша цікава інформація в онлайн-режимі може поступати до нас,
– сказав заступник директора Центру дослідження армії.
Простежити, де використовують ці платформи супутникового інтернету, можливо. До країни-агресорки Starlink можна привозити або індивідуально, або це можна зробити завдяки фірмам, які доставлять їх через треті країни.
"Єдиний спосіб ефективний – це FPV-дрони або мінометний вогонь, артилерійський, який під час визначення устаткування, що використовує Starlink, може бути знищено українськими силами. Це працює безвідмовно", – наголосив Михайло Самусь.
Росія використовує Starlink на фронті
- Окупанти почали масово використовувати Starlink на війні проти України. У мережі припускали, що системи купували через ОАЕ з активованими акаунтами.
- Засновник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що повідомлення про використання росіянами Starlink "помилкові". Мовляв, Росії ці термінали не продають. Однак він також заявив, що для росіян сигнал не вимикатимуть.
- В українській розвідці заявили, що країна-агресорка продовжує працювати по суті через контрабанду. Речник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що супутникові системи до Росії надходять через треті країни. Він додав що Starlink є у вільному продажі на її території. Нині використання цих систем у росіян стало більш системним та налагодженим.
- У Defense One повідомили, що вперше українська армія виявила супутникові системи у ворога кілька місяців тому. Також там додали, що динаміка використання Starlink зростає.