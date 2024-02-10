Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, голова Українського центру безпеки Сергій Кузан, зауваживши, що наразі була інформація про невеликі партії Starlink, які окупанти нібито завозять з ОАЕ. Варто розуміти, що це поки що точкові речі. І вони не зможуть кардинально змінити ситуацію на фронті.
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Наскільки це загрозливо
Як наголосив Кузан, щоб ситуація хоча б якось змінилася, окупантам потрібно в сотні разів наростити постачання Starlink. Та й очевидно, що зараз вони використовують це в тестовому режимі.
Важливо, щоб ця система супутникового зв'язку не набула масовості серед росіян. А ті комплекси, які вже у них є, були відстежені та заблоковані. Впевнений, що над цим вже працює Україна. І західні партнери точно повідомлені про це. Є можливості відключити їх. Інша справа – як швидко це зроблять американці,
– сказав Кузан.
Сумнівно, що Захід спустить це питання. Адже це стане предметом міжнародних заяв та, можливо, позовів. Адже такі дії фактично спрямовані на те, щоб підтримати Росію у війні.
Це дії, які спрямовані на підтримку путінської агресії. Не можна сказати, що це деталь або окремий мікрочип, який завезли через треті країни. Ця супутникова система може діяти лише як цілісний комплекс,
– зауважив Кузан.
Starlink у Росії: коротко
- Волонтер Сергій Стерненко повідомив, що росіяни почали використовувати Starlink на тимчасово окупованих територіях. Вони нібито завозять ці пристрої вже активованими з-за кордону. ГУР перевіряє цю інформацію.
- Також користувач соцмережі X зауважив, що на офіційному сайті Starlink, де вказано про наявне покриття, тепер видно, що частина окупованої території Луганської області має доступ до цього супутникового інтернету. В компанії вже прокоментували цю ситуацію.
- Мільярдер Ілон Маск вже робив обурливі заяви щодо війни в Україні. Восени він прокоментував результати українського контрнаступу, написавши "так багато смертей за такий мізер".