У россиян на фронтах катастрофа из-за массовых блокировок Starlink
- Российские войска на отдельных фронтах столкнулись с проблемами управления из-за блокировки Starlink.
Это даже привело к приостановке штурмовых действий на некоторых участках фронта.
На отдельных участках фронта у российских войск возникли серьезные проблемы с управлением подразделениями. Из-за этого, по предварительным данным, часть штурмовых действий была приостановлена.
Об этом сообщил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи, советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.
Смотрите также Помог Украине со Starlink: что заставило Маска отвернуться от Кремля
Что известно о проблемах противника из-за блокировки Starlink?
На ряде направлений российская армия столкнулась с критическими проблемами в системе управления войсками.
По информации "Флеша", нарушение координации между подразделениями даже привело к временной остановке штурмовых действий на отдельных участках фронта.
Проблемы в основном были у тех россиян, которые неоперативно подали списки на частные Starlink.
Стабильная связь является одним из ключевых факторов современной войны, ведь от нее зависит управление подразделениями, корректировка огня и координация действий. Даже кратковременные сбои могут влиять на интенсивность боевых действий.
Почему россиянам хотели ограничить доступ к сети Starlink?
Российские войска все чаще применяют ударные БпЛА, оснащенные спутниковой связью Starlink. Так, например, 30 января россияне усилили атаки такими дронами на логистические пути на участке Богуслав – Петропавловка. За сутки там было зафиксировано десятки ударов, включая попадание в гражданский автобус.
Минобороны Украины уже обращалось к SpaceX. Стороны обсудили возможные пути решения этой проблемы.
Министр иностранных дел Польши призвал Маска ограничить россиянам доступ к своей спутниковой сети Starlink, мол, "заработок на военных преступлениях может серьезно навредить репутации бренда".
Ответ не заставил себя ждать. Илон Маск заметил, что Сикорский не понимает ключевой роли Starlink и жестко добавил: "Этот слюнявый имбецил даже не осознает, что Starlink является основой военной связи Украины".