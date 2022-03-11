Starlink уже есть в Житомире

11 марта 2022 , 13:24
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Житомирский городской совет

Украина получила станции Starlink, которые должны поддерживать работу критической инфраструктуры и сервисов в медицине, финансах, энергетике. Их уже отправляют в разные города.

О том, что Житомир получил Starlink, сообщили 11 марта. В мэрии отметили, что теперь они не опасаются перебоев связи.

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Также подчеркнули, что будет работать спутниковый интернет.

"Надеюсь, что после нашей победы Илон Маск приедет в Житомир! Будет возможность поблагодарить лично", – сказал мэр Сергей Сухомлин.


Сухомлин поблагодарил Маска / Фото Житомирского городского совета


Starlink уже в Житомире / Фото Житомирского городского совета


Станции Starlink / Фото Житомирского городского совета

Starlink в Украине

Украина 9 марта получила вторую порцию Starlink. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что это благодаря тому, что Илон Маск поддержал украинцев и сдержал слово.

Что такое Starlink

Это система беспроводной спутниковой связи, предоставляющая доступ к широкополосному интернет-подключению. Терминалы работают благодаря сети спутников на орбите, взаимодействующих между собой на низких частотах. Starlink дает возможность в любой точке Земли можно установить бесперебойную связь.

 

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Автор: Марія Масюк