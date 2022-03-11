Starlink уже есть в Житомире
Источник:Житомирский городской совет
Украина получила станции Starlink, которые должны поддерживать работу критической инфраструктуры и сервисов в медицине, финансах, энергетике. Их уже отправляют в разные города.
О том, что Житомир получил Starlink, сообщили 11 марта. В мэрии отметили, что теперь они не опасаются перебоев связи.
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Также подчеркнули, что будет работать спутниковый интернет.
"Надеюсь, что после нашей победы Илон Маск приедет в Житомир! Будет возможность поблагодарить лично", – сказал мэр Сергей Сухомлин.
Сухомлин поблагодарил Маска / Фото Житомирского городского совета
Starlink уже в Житомире / Фото Житомирского городского совета
Станции Starlink / Фото Житомирского городского совета
Starlink в Украине
Украина 9 марта получила вторую порцию Starlink. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что это благодаря тому, что Илон Маск поддержал украинцев и сдержал слово.
Что такое StarlinkЭто система беспроводной спутниковой связи, предоставляющая доступ к широкополосному интернет-подключению. Терминалы работают благодаря сети спутников на орбите, взаимодействующих между собой на низких частотах. Starlink дает возможность в любой точке Земли можно установить бесперебойную связь.
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