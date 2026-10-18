Об этом в интервью NBC News заявил президент Зеленский.

Работает ли Starlink в Украине?

Журналистка спросила у украинского лидера, полностью ли уже восстановлена работа системы Starlink. Вот ответил отрицательно.

По словам главы государства, полноценная работа Starlink до сих пор не восстановлена – остаются определенные ограничения.

Зеленский пояснил, что терминалы теряют связь, когда скорость дронов превышает примерно 161 километр в час. До введения ограничений они работали на значительно более высоких скоростях.

Эти ограничения затрудняют использование украинских дронов-перехватчиков против российских реактивных беспилотников. Они также повлияли на другие военные операции с использованием дронов.

Президент утверждает, что именно правительство США дало сигнал SpaceX ограничить работу Starlink и Starshield для Украины.

Ранее в администрации Трампа отрицали свою причастность. По словам госсекретаря Марка Рубио, никто в США не отдавал распоряжения снижать скорость работы Starlink, мол, "такое случается".

По данным Reuters, именно администрация Дональда Трампа инициировала ограничение работы спутниковой системы Starshield для украинских военных.

Между тем генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что Starshield принадлежит правительству США и контролируется им. Поэтому решение об ограничении скорости или использовании системы принимают американские военные или президент.

Справка: Starshield – спутниковая система SpaceX для государственных заказчиков и структур национальной безопасности, в частности Министерства обороны США. Она использует спутниковую сеть Starlink.

На этой неделе терминалы украинских военных перестали работать на скоростных движущихся объектах.

15 октября в Министерстве обороны Украины сообщили, что связь в движении восстановлена, однако скорость ограничена до 160 километров в час.