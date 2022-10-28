Мало было троллинга: Медведев просит Маска "завязывать" со Starlink в Украине

Экс-президент России и заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев продолжает публиковать чушь в соцсетях. Теперь он советует Илону Маску "завязывать" со Starlink в Украине.

Медведев решил поздравить Илона Маска с покупкой социальной сети Twitter. Однако темы Starlink в Украине обойти россиянин никак не смог.

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Что там снова выдал Медведев

Дмитрий Медведев оценил новую стратегию Илона Маска по поводу дальнейшей политики Twitter, которая накануне получила неоднозначную реакцию. Но ярый украинофоб и здесь не мог не вспомнить нашу страну.

Удачи Илону Маску в преодолении политической предвзятости и идеологического диктата в Twitter. И бросить тот бизнес Starlink в Украине,

– написал Медведев.

Следует отметить, что Илон Маск пока на этот твит не ответил. Однако накануне бизнесмен удачно потроллил Медведева. Россиянин саркастически отреагировал на отставку Лиз Трасс с должности премьер-министра Великобритании. В ответ на это Илон Маск спросил у Дмитрия Медведева, как у россиян дела в Бахмуте, который пытаются захватить всеми силами. Россиянин не нашел ничего лучше, чем выдать абсурдную вещь о "встрече после победы в Москве".

Илон Маск купил Twitter и планирует изменять политику соцсети

Россияне не оставляют попыток захватить Бахмут, поскольку враг грезит оккупацией Донецкой области. Кроме того, Бахмут сейчас может стать единственным путем для дальнейшего наступления россиян на Славянск и Краматорск, ведь эти планы были перечеркнуты ВСУ после деоккупации Изюма и Лимана. И сейчас наши воины держат оборону Бахмута, не допуская продвижений противника.

Приблизительно полгода назад Илон Маск заявил, что хочет купить Twitter. Но спустя некоторое время миллиардер заявил, что передумал покупать социальную сеть. Однако в октябре Илон снова сказал, что планирует совершить покупку. Он предложил компании цену 54,20 доллара за акцию, то есть всего 44 миллиарда долларов.

27 октября Илон Маск все-таки купил Twitter, опубликовав обращение к рекламодателям, в котором объяснил, что купил соцсеть для того, чтобы в здоровой манере обсуждать разные мнения и отметил, что это важно для будущей цивилизации.

Кроме того, Илон Маск заявил, что отныне в соцсети нельзя будет публиковать что-либо без дальнейших последствий. В то же время, по словам бизнесмена, Twitter останется гостеприимным для всех.

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