Блокировка Starlink возле Крыма: Маск резко ответил на обвинения

Миллиардер Илон Маск заявил, что не давал задачи своим специалистам выключить спутниковую сеть Starlink возле побережья временно оккупированного Крыма. Он утверждает, что там она не работала.

Напомним, ранее сообщалось, что американский миллиардер мог специально заблокировать Starlink для ВСУ возле Крыма. И на это даже отреагировали в Офисе Президента.

К теме В прошлом году Маск выключал Starlink возле Крыма, чтобы предотвратить атаку на флот России, – CNN

Маск прокомментировал отключение Starlink возле Крыма

Указанные регионы Starlink не активированы. SpaceX ничего не деактивировала,

– заявил миллиардер.

Отметим, что накануне американский предприниматель Марио Навфаль сообщал, что Илон Маск тайно поручил своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink во время великого украинского наступления. По его словам, это действие было совершено, чтобы намеренно предотвратить внезапное нападение Украины на российский военно-морской флот.

В то же время Маск заявил, что от украинских государственных органов поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути к временно оккупированному Севастополю.

"Очевидно, что цель заключалась в том, чтобы потопить большую часть стоящего на якоре российского флота. Если бы я согласился по их просьбе, то SpaceX стала бы явным соучастником большого военного акта и эскалации конфликта", – подчеркнул миллиардер.

Политика Маска относительно Twitter способствовала распространению российской пропаганды

Кстати, Европейский союз убежден, что новая политика Илона Маска в Twitter помогает распространять российскую пропаганду. Кремлевское влияние распространилось на значительную большую часть людей, чем это было до 24 февраля. Так, количество учетных записей, связанных с Москвой в последнее время значительно возросло

Отмечалось, что общая активность российских пропагандистов в соцсетях за 2023 год выросла на 22%. После снятия ограничений в Twitter число аккаунтов, связанных с Кремлем, выросло на 36%.