Стармер обсудит с Мелони использование Украиной Storm Shadow по России, – Bloomberg

Главы правительств Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджия Мелони обсудят использование ракет Storm Shadow для ударов ВСУ по территории России.

Встреча состоится уже завтра, 16 сентября. О том, что будет подниматься вопрос применения дальнобойного оружия сообщили источники издания.

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Также лидеры планируют обсудить гибридные угрозы, которые представляет Россия для Европы и объявят о поддержке Украины.

Bloomberg отмечает, что визит Стармера в Рим произошел через несколько дней после того, как он встретился с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, где обсуждался вопрос разрешения Украине применения дальних ракет по территории России. Уточняют, что речь о ракетах Storm Shadow, которые управляются по навигационным данным США.

Издание добавило, что Байден до сих пор был против этого решения из-за опасений, что это может привести к эскалации войны.

Издание также пишет, что на днях правительство Великобритании также проведет переговоры по этому плану с французскими и немецкими коллегами.

Разрешение использовать Storm Shadow

Ранее в воскресенье, глава МИД Британии Дэвид Лемми заявил, что переговоры с США и другими союзниками по этому предложению продолжаются, добавив, что в этом месяце в ООН состоятся дальнейшие обсуждения между союзниками и президентом Украины Владимиром Зеленским.