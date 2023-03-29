Из-за значительного подъема уровня воды в реке автомобиль оказался в ловушке. К счастью, никто не пострадал.
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Сообщение о том, что в городе Старый Самбор на улице Садова водитель легковушки застрял, переезжая реку, поступило в ГСЧС в 21:33 27 марта. К месту происшествия сразу же направили спасателей.
Как выяснилось, из-за значительного подъема уровня воды в реке автомобиль оказался в водяной ловушке. В салоне авто находились три женщины и 3-летний ребенок,
– рассказали в ГСЧС.
Спасатели зашли в воду и перенесли людей на берег. К счастью, обошлось без пострадавших.
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Во Львовской области автомобиль застрял среди реки: смотрите видео
Осторожно, повышение уровня воды
- В Укргидрометцентре сообщили, что 29 – 31 марта, в связи с осадками, на реках бассейна Припяти ожидается продолжение подъема уровней воды на 0,1 – 0,3 метра над уровнями 28 марта на 08:00.
- Местами выход на поймы рек и последующее их затопление, на реках Припять (село Речица) и Стоход (поселок Любешев) дальнейшее затопление и повторное достижение отметки затопления сельскохозяйственных угодий и хозяйственных построек в приречных населенных пунктах Ковельского и Калинского районов. Речь идет об I – желтом уровне опасности.
- 28 – 30 марта из-за значительных осадков на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) ожидается дальнейшее повышение уровней воды на 0,2 – 0,7 метра над текущими значениями, без негативных последствий. Кроме того, на участке Днестра Галич – Залещики ожидается достижение волны паводка с повышением уровней воды на 0,7 – 1,2 метра над текущими уровнями воды, без угрозы негативных последствий.
- Также в среду и четверг ожидается дальнейшее повышение уровней воды над текущими отметками: на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2 – 0,7 метра, на реках бассейна Сяну – 1,2 метра. Местами возможен выход воды на пойму (и уровень опасности – желтый).
- Во второй половине суток 29 марта ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка на реке Днестр в создании гидрологического поста Залещики (Тернопольская область).