Через значний підйом рівня води в річці автомобіль опинився у пастці. На щастя, ніхто не постраждав.
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Повідомлення про те, що у місті Старий Самбір на вулиці Садова водій легковика застряг, переїжджаючи річку, надійшло до ДСНС о 21:33 27 березня. До місця події одразу ж направили рятувальників.
Як з'ясувалось, через значний підйом рівня води в річці автомобіль опинився у водяній пастці. В салоні авто знаходились троє жінок та 3-річна дитина,
– розповіли в ДСНС.
Надзвичайники страхуючи один одного за допомогою мотузки, зайшли у воду та перенесли людей на берег. На щастя, минулося без постраждалих.
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Обережно, підвищення рівня води
- В Укргідрометцентрі повідомили, що 29 – 31 березня, у зв'язку з опадами, на рiчках басейну Прип'ятi очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 0,1 – 0,3 метра над рiвнями 28 березня на 08:00.
- Мiсцями вихiд на заплави річок та подальше їх затоплення, на рiчках Прип'ять (село Рiчиця) та Стохiд (селище Любешiв) подальше затоплення та повторне досягнення вiдмiтки затоплення сільськогосподарських угiдь та господарських споруд в прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської областi. Йдеться про I – жовтий рiвень небезпеки.
- 28 – 30 березня через значні опади на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька області) очiкується подальше пiдвищення рiвнiв води на 0,2-0,7 метра над поточними значеннями, без негативних наслiдкiв. Окрім того, на ділянці Дністра Галич – Залiщики очiкується добiгання хвилi паводку з пiдвищенням рiвнiв води на 0,7-1,2 метра над поточними рівнями води, без загрози негативних наслiдкiв.
- Також у середу та четвер очiкується подальше пiдвищення рiвнiв води над поточними вiдмiтками: на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2 – 0,7 метра, на рiчках басейну Сяну (річка Вишня – Твiржа) на 0,5 – 1,2 метра. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву (I рiвень небезпеки – жовтий).
- У другiй половинi доби 29 березня очікується проходження максимального рiвня дощового паводку на річці Днiстер у створi гідрологічного поста Залiщики (Тернопiльська область).