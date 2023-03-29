Через значний підйом рівня води в річці автомобіль опинився у пастці. На щастя, ніхто не постраждав.

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Повідомлення про те, що у місті Старий Самбір на вулиці Садова водій легковика застряг, переїжджаючи річку, надійшло до ДСНС о 21:33 27 березня. До місця події одразу ж направили рятувальників.

Як з'ясувалось, через значний підйом рівня води в річці автомобіль опинився у водяній пастці. В салоні авто знаходились троє жінок та 3-річна дитина,

– розповіли в ДСНС.

Надзвичайники страхуючи один одного за допомогою мотузки, зайшли у воду та перенесли людей на берег. На щастя, минулося без постраждалих.

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Обережно, підвищення рівня води