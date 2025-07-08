Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Почему Старовойт покончил с собой

Роман Старовойт покончил с собой в своей же машине Tesla Model X в селе Мякинино под Москвой, где проживал. Тело мужчины нашли в понедельник, 7 июля, примерно в 15 часов по местному времени.

Министр транспорта России и бывший губернатор Курской области совершил самоубийство после того, как российский диктатор Владимир Путин уволил его с должности.

Вероятно, причиной стали неудачи Министерства транспорта, которые позволили Украине провести операцию "Паутина" в июне 2025 года. Путин уволил Старовойта 7 июля,

– подчеркнули аналитики.

Операция СБУ "Паутина" позволила Украине доставить дроны в Россию в грузовых контейнерах и нанести удары по важным российским военным аэродромам. В свою очередь, Путин назначил заместителя министра транспорта Андрея Никитина исполняющим обязанности министра.

Никитин во время встречи с российским диктатором отметил, что министерство контролирует перевозки грузов и обнаруживает беспилотники. По мнению аналитиков ISW, это свидетельствует о том, что Путин частично возлагает вину за операцию "Паутина" на Минтранс.

Кроме этого, экс-губернатор Курщины Алексей Смирнов, арестованный в апреле 2025 года, свидетельствовал против Старовойта по делу о хищении более одного миллиарда рублей, выделенных на строительство укреплений на границе с Украиной.

"Вероятно, Путин планировал арестовать Старовойта по обвинениям, связанными с его работой в Курской области, чтобы избежать признания провала в защите от украинской операции", – подытожили в ISW.

Смирнов был арестован в рамках более широкой кампании Кремля, с целью возложить вину за провал обороны Курщины на региональных чиновников,

– отметили аналитики.

Российский диктатор не хочет признавать провала операции СБУ и, вероятно, хотел использовать дело обороны Курской области, чтобы наказать Старовойта.