Starshield теряет связь во время движения: источники в Минобороны сообщили об ограничениях со стороны SpaceX

SpaceX без предварительного уведомления Сил обороны ограничила в движении работу терминалов Starshield.

В ночь на 14 октября компания SpaceX ввела ограничения в одностороннем порядке, не предупредив об этом украинских военных. Об этом 24 Каналу сообщили источники в Министерстве обороны.

При какой скорости пропадает связь?

Для терминалов Starshield, которые называют "военным пакетом", установили ограничение скорости на уровне 160 километров в час. Если транспортное средство превышает этот показатель, терминал теряет связь.

В то же время в разных подразделениях и на разных типах техники соединение пропадает при разной скорости. По имеющимся данным, этот показатель колеблется примерно от 72 до 161 километра в час.

Как это влияет на работу Сил обороны?

Ограничение затрудняет выполнение военных задач, для которых требуется стабильная спутниковая связь во время движения. В частности, это может повлиять на работу беспилотников-перехватчиков и дронов средней дальности поражения, а также на фронтовую логистику, разведку и ретрансляцию сигнала.

Минобороны ищет решение

По данным источников, на данный момент Министерство обороны Украины поддерживает контакты с Соединенными Штатами, компанией SpaceX и партнерами по НАТО. Ведомство также собирает информацию от воинских подразделений, проверяет ситуацию и прорабатывает резервные каналы связи.