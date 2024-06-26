Жизненно важный процесс для Украины уже начался

25 июня был важный день, который войдет в историю Украины. Все только начинается, но переговоры с Евросоюзом это геополитический и ценностный сдвиг.

Почему вступление в ЕС так важно

Для Владимира Путина и Кремля членство Украины в Евросоюзе и является стратегическим поражением, ведь Россия хочет разрушить Запад и тот мир, образовавшийся после Второй мировой войны.

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В Москве хотели навсегда отложить нашу интеграцию в ЕС, но это привело к тому, что и мы, и ЕС включили "другую передачу" и совместно выставили цель движения – не в политических заявлениях, а реальных действиях.

Для нас этот процесс является жизненно важным, от него зависит наше существование. Ставка во вступлении в ЕС – это наше существование как страны и нации.

В Кремле так же понимают, что наше возвращение в Европу – это конец реальности, которую они себе придумали. Значит это для них тоже жизненно важно, только в негативном смысле. Там сделают все возможное и невозможное, чтобы нашу интеграцию убить и разрушить.

Самый лучший вариант для них – чтобы Украины вообще не было. Успешно вступить в ЕС – это так же важно, как и ситуация на фронте, но, конечно, на другой манер. Мы не должны терять стратегического смысла, для чего это все, не должны отпускать стратегическую перспективу.

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Из Москвы уже запускают по Европе волны о том, что наше сельское хозяйство "добьет" Евросоюз, а все останутся без своих бюджетов. Для нас очень важно предоставлять странам ЕС смысл, что с нами они сильнее, что мы не часть проблемы, а часть единственно возможного решения в будущем, как не попасть под российский каток. Это до сих пор очевидно далеко не для всех и это нужно будет доказывать.

Геополитическая Европа можно возникнуть только с Украиной, или не возникнет вообще. А 25 июня, конечно, не праздник, но исторический день, который можно вносить в учебники. Усилия каждого – недаром.