Стартовал 2 сезон, – Арестович сообщил о 22 серии Чернобаевки

Поселок Чернобаевка возле Херсона стал легендарным, потому что там постоянно бьют по россиянам в одном и том же месте. На этот раз их в очередной раз разбили на местном аэродроме.

Этот разгром в Чернобаевке стал уже 22 для российских оккупантов. Об очередной серии этого "сериала" сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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Если считать 21 серию за сезон, то вчера вечером в Чернобаевке открыли новый.

22 или 1 в новом сезоне поражение состава боеприпасов россиян. Украинский сокол падает на жертву неотвратимо,

– уверяет Арестович.

По его словам, детонация длилась не менее часа.

Бесконечная техника россиян в Чернобаевке

При всех разгромах и больших потерях в Чернобаевке российские оккупанты продолжают свозить туда свою технику. Нашим воинам такая их нелепость только на руку. Так ведь их можно ликвидировать еще больше. Еще 20 мая стало известно, что захватчики сосредоточили там около 130 единиц разнообразной техники. Таким образом, они надеялись хоть как-то доукомплектовать то, что осталось из разбитых подразделений.

При этом поселок остается временно оккупированным. Поэтому россияне пытаются совершать там различные зверства и провокации против мирного населения, которые им присущи. Например, российские оккупанты пытались выдать свой обстрел Чернобаевки за действия Вооруженных Сил Украины. Впрочем, у них ничего не вышло. Ведь местные не поверили в это вранье. Украинцы хорошо знают: ВСУ не стреляют по мирным людям и их домам. А ведь наши герои защищают свою землю и для них в приоритете жизни людей.

Во время одного из последних обстрелов россиян в Чернобаевке, 27 мая, пострадала целая семья. Мужчина и женщина получили ранения, а их сын погиб. У матери погибшего оторвало руку, а ее муж получил переломы. Всего в результате этого обстрела ранения разной степени тяжести получили 6 человек. Последствия повреждения инфраструктуры Чернобаевки еще устанавливают.

Ликвидированных россиян стало еще больше: смотрите видео