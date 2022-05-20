Об этом говорится в новом дневном возведении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Речь идет о перемещении в район Чернобаевки около 130 единиц военной техники.
Читайте на "Цензор.НЕТ ": Россияне пытались выдать свой обстрел Чернобаевки за действия ВСУ: местные не поверили
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В рамках комплектования подразделений, понесших потери, в районе населенного пункта Чернобаевка противник совершил перемещение около 130 единиц военной техники,
– сообщает Генштаб Украины.
Ранее сообщалось, что войска кафиров обстреляли Чернобаевку и пытались выдать нападение за действия ВСУ. Но из-за постоянных обстрелов россиян в Херсонской области местные жители уже хорошо различают тактику действий врага. Поэтому они не повели на провокацию вражеского войска.
Что известно о ситуации в Чернобаевке – детали
- Россияне пытаются хотя бы закрепиться на занятых рубежах, поэтому постоянно обстреливают все, что видят. Так, во вражеский огонь попал и Херсонский аэропорт. В результате обстрела которого погиб работник аэродрома.
- Вооруженные Силы Украины не устают разбивать российские захватчики в Чернобыевке. Там нанесли уже 20 удар силам противника.
- Глава Николаевской областной военной администрации рассказал об истории, распространяющих россияне о военных, вернувшихся с войны в Украине. Виталий Ким отметил, что кафиры рассказывают о массовой гибели россиян, в частности в Чернобаевке, поэтому не хотят идти на войну.
- Заместителя председателя Чернобыевского сельсовета Херсонской области Евгения Родионова отпустили из плена кафиров.
- В доме сельского головы Чернобаевки Игоря Дударя оккупанты провели обыски. Русские повредили имущество и, вероятно, нанесли телесные повреждения мужчине. Со 2 мая он находится в тяжелом состоянии в больнице, а за самим медучреждением "присматривают" вражеские солдаты.
- Российские оккупационные власти в мае назначили "главой" администрации Чернобаевской территориальной общины Турулева Юрия. Однако работники сельского совета отказались от сотрудничества с оккупантами. В знак протеста они покинули захваченное административное здание.
- Интересно, что Чернобаевка стала "страшным сном" для российских кафиров. Между собой они уже прозвали ее "чистилищем". Это подтверждают разговоры россиян, которые удалось перехватить СБУ. В то же время из-за того, что Вооруженные Силы Украины постоянно избивают по аэродрому в Чернобаевке, россияне не могут активизировать свои наступательные действия.