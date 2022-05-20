Про це йдеться у новому денному зведенні від Генерального штабу Збройних Сил України. Мовиться про переміщення у район Чорнобаївки близько 130 одиниць військової техніки.

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Росіяни намагалися видати свій обстріл Чорнобаївки за дії ЗСУ: місцеві не повірили

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У рамках комплектування підрозділів, які зазнали втрат, у районі населеного пункту Чорнобаївка противник здійснив переміщення близько 130 одиниць військової техніки,

– повідомляє Генштаб України.

Раніше повідомляли, що війська окупантів обстріляли Чорнобаївку та намагалися видати напад за дії ЗСУ. Але через постійні обстріли росіян у Херсонській області місцеві жителі вже добре розрізняють тактику дій ворога. Через це вони не повелися на провокацію ворожого війська.

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Росіяни намагаються бодай закріпитись на зайнятих рубежах, тому постійно обстрілюють все, що бачать. Так, під ворожий вогонь потрапив і Херсонський аеропорт. Внаслідок обстрілу якого загинув працівник летовища.

Збройні Сили України не втомлюються розбивати російських загарбників у Чорнобаївці. Там завдали вже 20 удар силам противника.

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації розповів про історії, що розповсюджують росіяни про військових, які повернулися з війни в Україні. Віталій Кім зазначив, що окупанти розповідають про масову загибель росіян, зокрема у Чорнобаївці, тому не хочуть йти на війну.

Заступника голови Чорнобаївської сільради Херсонської області Євгенія Родіонова відпустили з полону окупантів.

У помешканні сільського голови Чорнобаївки Ігоря Дударя окупанти провели обшуки. Росіяни пошкодили майно та, імовірно, завдали тілесних ушкоджень чоловіку. З 2 травня він перебуває у тяжкому стані в лікарні, а за самим медзакладом "наглядають" ворожі солдати.

Російська окупаційна влада у травні призначила "головою" адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Турульова Юрія. Однак працівники сільської ради відмовилися від співпраці з окупантами. На знак протесту вони залишили захоплене адміністративне приміщення.

Цікаво, що Чорнобаївка стала "страшним сном" для російських окупантів. Між собою вони вже прозвали її "чистилищем". Це підтверджують розмови росіян, які вдалося перехопити Службі безпеки України. Водночас через те, що Збройні Сили України постійно б'ють по аеродрому в Чорнобаївці, росіяни не можуть активізувати свої наступальні дії.

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