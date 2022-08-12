Ультрамарафон благодарности: приглашаем присоединиться онлайн к благотворительному забегу спасателя ГСЧС

На Михайловской площади в Киеве 11 августа стартовал проект "Ультрамарафон благодарности". В его рамках спасатель за 14 дней пробежит 800 километров. А каждый желающий может приобщиться к благотворительной акции, если пробежит 1 километр.

Как сообщили в ГСЧС, их служащий Владимир Сковородка уже бежит от Киева до столицы Польши. Украинцы, которые хотят присоединиться к его забегу онлайн, должны только внести благотворительный взнос от 50 гривен.

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Почему стоит присоединиться к марафону онлайн

Прежде всего, каждый, кто присоединится, выразит благодарность польскому народу за поддержку во время войны. Но у проекта есть и амбициозная цель – собрать 2 миллиона гривен для современного оборудования аварийно-спасательному отряду специального назначения ГСЧС. Это существенно поможет нашим Героям, которые продолжают рисковать своей жизнью ради нас как в мирное время, так и во время войны.

Владимир Сковородко рассказал, на что пойдут собранные средства: смотрите видео

В рамках ультрамарафона я ежедневно буду преодолевать около 60 километров. Это один из самых масштабных и амбициозных проектов, в которых мне приходилось участвовать,

– отметил спасатель.

Чтобы стать частью демонстрации единения нашего народа, нужно сделать лишь несколько шагов:

выбрать на сайте ultramarathonforall.org отрезок маршрута от 1 километра;

внести благотворительный взнос – от 50 гривен;

подготовиться и побежать!

Также есть возможность стать болельщиком ультрамарафона и задонатить произвольную сумму без привязки к маршруту. Соорганизаторами проекта являются благотворительный фонд "Украинские пожарные" и ГСЧС Киева.

Для Владимира Сковородки это далеко не первое испытание амбициозной целью. Например, он ранее установил национальный рекорд Украины и пробежал марафоны на 21 и 42 километра в полном пожарном снаряжении. А в 2019-2021 годах спасатель участвовал в ультрапробеге, где преодолел расстояние 500 километров всего за 10 дней.

Иногда на маршруте бывает тяжело. Но моим коллегам-спасателям, которые борются за жизнь украинцев в бесчеловечных условиях, сейчас гораздо труднее. Ради них, а также наших польских друзей, которые самоотверженно помогают украинцам во время войны, мы должны пробежать "Ультрамарафон благодарности" и вместе установить абсолютный рекорд Украины,

– отметил Владимир Сковородко.

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