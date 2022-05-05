"Старушка с красным флагом" теперь клянет оккупантов: они обстреляли ее дом

Знаменитая бабушка, вышедшая с флагом СССР к украинским военным, получила "подарок" от оккупантов. На ее двор упала русская мина.

Сама Анна Ивановна утверждает, что ее неправильно поняли . Она, напротив, благодарна украинским бойцам, которые ее поддерживают. А вышла к военным с флагом СССР, потому что думала, что это россияне : хотела попросить, чтобы они "не громили Украину".

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Бабку эвакуировали вместе с дедушкой

Анна Ивановна проживает в окрестностях Харькова. Украинские военные всегда приносили бабке продукты, а затем помогли эвакуироваться в одну из больниц города. Сейчас она находится там вместе с мужем.

Бабушка расстроена, потому что не хотела становиться одним из символов агрессора. Но российские пропагандисты все перекрутили , и теперь она чувствует себя "изменницей". Удивительно, но оккупанты еще и поблагодарили Анну Ивановну. Вот, какая мина недавно прилетела во двор.

Российская мина упала во двор Анны Ивановны / Скриншот с видео

Украинские военные просят не презирать бабушку . Даже если она и раньше положительно относилась к российским оккупантам, то теперь точно изменила мнение. Красный кусок точно выбросила подальше.

Теперь, когда от россиян Анна Ивановна получила мину во двор, а от украинцев помощь, ее внук спасается в Польше; когда она узнала Бучу и все остальное, она забросила тот красный флаг подальше, - говорит командир взвода на псевдо "Кадет", который помогал эвакуироваться бабушке.

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Тем временем русские пропагандисты сделали из Анны Ивановны удивительный символ борьбы. К примеру, в Мариуполь уже поставили жуткий черный памятник в честь "бабки с флагом СССР". Похожую скульптуру разместили 3 мая в русском Белгороде. Но уже через день ее забрали, потому что люди начали на нее вылезать.

По мнению советника главы Офиса Президента Сергея Лещенко, такой "креатив" от российских пропагандистов свидетельствует – это просто мусор . Они не могут создать другой символ, потому что украинское население банально не поддерживает российских оккупантов.

Этот кризис жанра еще раз доказывает, что украинцы не рады российским захватчикам на нашей земле. А россиянам приходится придумывать мифы, чтобы их внутренняя пропаганда хоть на кого-то опиралась, – подчеркнул Сергей Лещенко.

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