"Старый маразматик Путин": как оккупанты делятся впечатлениями от военного парада

В Москве в этом году прошел традиционный парад до 9 мая. Однако такое действо поразило не всех.

Об этом сообщили 12 мая в Главном управлении разведки Министерства обороны. Они опубликовали перехваченный разговор русских захватчиков.

К теме Оккупанты требуют у командования засекретить их участие в войне в Украине, – ГУР

В разведке отметили, что этот перехват разговора оккупанта со своей подругой показал отношение россиян к параду.

Военнослужащий не может понять логики проведения торжеств: "Через ковид парад отменили, а из-за войны – нет. Логично",

– рассказали в разведке.

Перехвачен разговор россиян: смотрите видео

Что россияне думают о речи Путина

Подруга оккупанта "анализирует" речь своего президента-диктатора. Она даже сомневается в адекватности Путина.

Сегодня Путин на параде отдал уважение погибшим в Одессе в 2014 году. Он адекватен вообще, нет? Его речь это какая-то жесть. При чем здесь Суворов, Мономах и великая отечественная война?,

– сказала женщина.

Оккупант дал ей прямой ответ: "Ну что ты хочешь. Старый маразматик".

Еще один перехват от разведки

Разговор состоялся накануне 9 мая. Они заявляют, что война в Украине страшнее войны в Чечне. Оккупанты надеялись до "дню пабеды" все закончится и Путин просто ударит по Украине ядерным оружием.

Из разговора можно заключить, что россияне деморализованы и не признают каких-либо успехов "спецоперации" в Украине. Оккупанты хотят вернуться домой, но не знают, как это сделать, чтобы остаться в живых.

Может заинтересовать – потери российских захватчиков по состоянию на 12 мая: смотрите видео

Неожиданность для оккупантов

Россияне не ожидали сопротивления и отпора от украинской армии и боятся всеобщей мобилизации. Кроме этого, рашисты ищут способы бежать из Украины. Они говорят, что лучше просто отказаться от боевых действий и даже получить заключение. По их словам, это лучше, чем умереть в Украине. Отмечают, что ВСУ разбили несколько колонн и поэтому боятся передвигаться днем.